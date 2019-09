Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Wohnungseinbruch scheitert

Nettetal-Schaag (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.30 und 20.15 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf dem Buchenweg in Schaag einzubrechen. Die Täter hebelten an der rückwärtig gelegenen Kellertür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der Grund: Die Tür ist von innen mit zusätzlichen Sicherungen ausgerüstet. Als dann noch die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. Der Fall ist für uns Grund genug, noch einmal auf die nächste Gruppenberatung der Kriminalprävention hinzuweisen: Am 09. Oktober, von 18.00 bis ca. 20.30 Uhr findet die kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz in den Räumen der Kriminalprävention in Dülken statt. Die Adresse: Mühlenberg 7, 41751 Viersen-Dülken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich bitte über die Rufnummer 02162/377-3137 an. /wg (1108)

