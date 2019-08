Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Nach einem erneuten Einbruch in Blaubeuren kontrollierte die Polizei einen 16-jährigen Verdächtigen.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr war die Polizei nach einer Alarmauslösung in einem Einkaufsmarkt in der Weilerstraße schnell mit mehreren Streifen zur Stelle. Dennoch traf sie bei dem Gebäude keinen Verdächtigen mehr an. In das war der spätere Verdächtige zuvor mutmaßlich eingedrungen, indem er die Schiebetüren eingedrückt hatte. Kurze Zeit später kontrollierte eine Polizeistreife beim Bahnhof mehrere Personen, darunter auch den 16-Jährigen. Der stand unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Nach einem Drogentest übergab ihn die Polizei in die Obhut eines Elternteils.

Ob bei der Tat möglicherweise noch weitere Personen beteiligt waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 07344/96350 entgegen.

Bei der Suche nach dem Einbrecher traf eine andere Polizeistreife gegen 1.40 Uhr in der Weilerstraße auf einen 15- und einen 20-Jährigen. Der jüngere war dabei, sich einen Joint zu bereiten. Beim Älteren fanden die Polizisten knapp 15 Gramm Marihuana, das sie beschlagnahmten. Beide sehen nun Anzeigen entgegen. Der 15-Jährige war aus dem Bereich Blaustein vermisst. Deswegen nahm ihn die Polizei in Gewahrsam und brachte ihn zurück.

