Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190912 - 970 Frankfurt-Seckbach: Erneut Brand einer Gartenhütte -Bezug zur Meldung Nr. 962 vom 10.09.2019

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (11.-12.09.2019) brannte in der Nähe des Huthparks erneut eine Gartenhütte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Gegen 23.30 Uhr stand nahe des Huthparks ein Gartenhaus in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag hatte in unmittelbarer Nähe ebenfalls eine Gartenlaube gebrannt (siehe Pressemitteilung Nr. 962).

Die Ermittlungen im Hinblick auf die Brandursache sowie die Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

