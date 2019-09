Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190911 - 967 Frankfurt-Bornheim: Pkw-Brand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 10. September 2019, gegen 22.40 Uhr, bemerkte ein Zeuge im Hinterhof eines Anwesens in der Berger Straße den Brand eines Pkw.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen älteren Audi A4 Avant, der dort seit etwa drei Tagen geparkt stand. Ein Übergreifen der Flammen auf andere dort geparkte Pkw konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

