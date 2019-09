Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (509/2019) Erntezeit - Gefahren im Straßenverkehr! Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke gibt Tipps zum Beginn der Maisernte

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ja/mb) - In diesem Jahr ist in der hiesigen Region die Maisernte - aufgrund der vorherrschenden Witterung - bereits in vollem Gange.

Während der Erntezeit müssen sich Autofahrer im ländlichen Bereich auf zusätzliche Gefahren einstellen, wie

- Langsam fahrende Arbeitsmaschinen und Transportfahrzeuge, - Verschmutzte Fahrbahnen durch Ackermatsch und verlorenes Erntegut sowie - Irritiertes Wild - insbesondere Schwarzwild (Wildschweine) - neben der Fahrbahn!

Die Polizeiinspektion (PI) Göttingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht und stets um die erforderliche gegenseitige Rücksichtnahme! Haben Sie insbesondere während der Erntezeit Verständnis für die Landwirtschaft!

Damit Sie sicher durch die Erntezeit kommen, rät Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der PI Göttingen:

- Fahren Sie defensiv, passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den örtlichen Straßenverhältnissen an! - Seien Sie stets bremsbereit und rechnen Sie mit langsam fahrenden Ernte- und Transportfahrzeugen, insbesondere mit deren deutlich längerem Bremsweg! - Im Einmündungsbereich von Feldwegen ist mit verschmutzten Fahrbahnen sowie im weiteren Streckenverlauf mit verlorenem Erntegut zu rechnen! - Nässe verwandelt verschmutzte Fahrbahnen in gefährliche Rutschbahnen! - Überholen Sie nicht unüberlegt langsam fahrende Ernte- und Transportfahrzeuge! - Wildschweinrotten, die in den Maisfeldern lebten, leiden unter dem sog. "Ernteschock", da ihr Lebensraum abgeerntet wurde. In den nächsten Wochen handeln diese betroffenen Tiere irrational! Rechnen Sie daher stets mit einem vermehrten Wildwechsel - zu jeder Tageszeit!

Noch eine Bitte an die Landwirte und Lohnunternehmer:

- Setzten Sie nur verkehrssichere Ernte- und Transportfahrzeuge ein! - Kontrollieren Sie vor Fahrtbeginn an den Zugmaschinen und den Anhängern die Beleuchtung! Schalten Sie diese ein! - Vermeiden Sie fatale Missverständnisse durch defekte Blink- oder Bremslichter! - Verhindern Sie zusätzliche Gefahrenstellen durch heruntergefallenes Erntegut! Beachten Sie die Grundsätze der Ladungssicherung! -Reinigen Sie o nach dem Be- und Entladen die Fahrzeuge von Ackermatsch und Erntegut! o die von Ihnen verschmutzten Fahrbahnen unverzüglich und kennzeichnen Sie diese bis dahin, damit eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist! - Seien Sie fair: Ermöglichen Sie Fahrzeugführern das Überholen! Fahren Sie mit langsam fahrenden Fahrzeugen bei nächster Gelegenheit an den rechten Fahrbahnrand!

