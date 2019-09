Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (506/2019) Alkoholisierter Radfahrer prallt in Rosdorf gegen geparktes Auto - 19-jähriger Göttinger lebensgefährlich verletzt

Göttingen (ots)

Rosdorf, Hambergstraße Samstag, 7. September 2019, gegen 04.30 Uhr

ROSDORF (jk) - Ein alkoholisierter Radfahrer ist am frühen Samstagmorgen (07.09.19) in Rosdorf (Landkreis Göttingen) aus noch ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Skoda Yeti geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 04.30 Uhr in der Hambergstraße im Bereich einer Gefällstrecke in Fahrtrichtung Göttinger Straße.

Nach dem Zusammenstoß stürzte der 19-Jährige aus Göttingen auf die Fahrbahn und zog sich u. a. schwere Kopfverletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in die Göttinger Universitätsklinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

