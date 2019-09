Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (507/2019) Teuer oder billig, echt oder gefälscht? - Polizei Hann. Münden überprüft dubiose Messerset-Verkäufer, Käufer gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Hedemündener Straße Montag, 9. September 2019, gegen 16.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Die Polizei Hann. Münden hat Ermittlungen gegen einen 38 Jahre alten Mann und einen16-jährigen Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis (Hessen) wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen. Nach zurzeit vorliegenden Informationen sollen beide aus einem silberfarbenen Opel Zavira mit Wolfenbütteler Kennzeichen (WF-) heraus am Montagnachmittag (09.09.19) gegen 16.55 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz an der Hedemündener Straße Küchenmessersets an Passanten verkauft haben.

Ein Zeuge, dem das verdächtig vorkam, informierte die Polizei. Eine Funkstreife konnte den beschriebenen Wagen und die beiden Insassen wenig später in der Straße "Vor der Bahn" sichten und kurz danach anhalten. Die Personalien der Männer wurden festgestellt. Im Fahrzeug fanden die Ermittler elf Messersets sowie diverse leere Kartons, die darauf schließen lassen, dass bereits etliche Sets verkauft worden sein müssen. Die verbliebenen Messer wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Überprüften ihre Fahrt fortsetzen.

Käufer bzw. Käuferinnen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden. Dabei geht es insbesondere um die Klärung der Frage, zu welchem Preis die Messersets angeboten und verkauft wurden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

