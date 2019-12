Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 15.12.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz 3 x Verkehrsunfall

1. Am gestrigen Samstag, 14.12.2019, gegen 15.25 Uhr, kam es in Diepholz, Maschstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Hier befuhr ein 17-jähriger Diepholzer mit seinem Leichtkraftrad die Maschstraße in Rtg. Stadtmitte. In Höhe der Tankstelle Brzezina beabsichtigte er, auf diese nach links abzubiegen. Zu diesem Zwecke hatte er links geblinkt und sich nach links eingeordnet. Dies erkannte eine ihm nachfolgende 72-jährige Frau aus Lohne offensichtlich nicht und überholte den 17-jährigen. Während des Überholvorganges streifte sie dann das Leichtkraftrad, wodurch der junge Mann zu Boden fiel und sich dadurch leicht verletzte.

2. Ebenfalls am gestrigen Samstag, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann aus Vechta mit seinem PKW die Lüderstraße aus Rtg. Maschstraße kommend in Rtg. Innenstadt. In Höhe Hausnummer Lüderstraße 17 touchierte er dann aus bislang unbekannter Ursache einen auf dem dortigen Parkstreifen stehenden PKW eines 33-jährigen Mannes aus Blender. Bei dem Anstoß kollidierte der PKW des 76-jährigen mit dem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des geparkten PKW. Nach kurzer Inaugenscheinnahme des Schadens, flüchtete sich der 76-jährige Mann allerdings von der Unfallstelle. Allerdings konnte durch aufmerksame Zeugen das Kennzeichen des flüchtenden PKW notiert werden und der Verursacher anschließend ermittelt werden.

3. In Hemsloh kam es am heutigen Sonntagmorgen, 15.12.2019, gegen 01.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKLW. Hier befuhr ein 26-jähriger Mann aus Wehrbleck mit seinem PKW die B 239 aus Wagenfeld kommend in Rtg. Rehden. In Höhe des Nachtclubs "1000 Laternen" kam er in der dortigen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich , touchiert einen Straßenbaum und kommt anschließend am linken Fahrbahnrand auf dem Dach liegend zum stehen. Sowohl er als auch drei weitere Insassen im PKW werden durch den Unfall leicht verletzt.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Betrunkener Ladendieb mit Messer Am Samstagnachmittag, gg. 15:00 h, wurde in einem Markt für Kosmetika in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum ein 47-jähriger Mann nach dem Diebstahl von 4 Parfum gestellt. Er hatte diese in seine Jackentasche gesteckt und wollte damit das Geschäft verlassen. Diese hatten einen Wert von über 280,-EUR. Bei der Durchsuchung des Mannes durch die Polizei wurde in seiner Kleidung ein Messer gefunden. Eine weitere Überprüfung förderte dann einen Alkoholwert von 3,7 prom. Zutage. Da ihm das nicht unmittelbar anzumerken war, wurde er vor Ort entlassen.

2. Wohnhauseinbruch In der Zeit von 16:30 - 20:00 h wurde am Samstag in ein Haus in Weyhe-Leeste in der Hagener Straße eingebrochen. Die Täter brachen dazu ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Letztendlich wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

3. Junger Mann mit Waffe Am Sonntag, 15.12.2019, wurden drei junge Männer gg. 00:35 h in Weyhe-Lahausen in der Lahauser Str. kontrolliert. Ein 18-jähriger Weyhe führte bei der Kontrolle ein sog. Softair-Waffe bei sich icl. Magazin und CO2-Kapseln. Da er nicht über die entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis verfügte, wurden ihm die Sachen abgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

PK Syke

Taschendiebstahl in Syke

Am Samstag ist es im Lidl-Discounter in Syke gegen 12:30 Uhr zu einem Taschendiebstahl gekommen. Einer 68jährigen Frau aus Syke wurde das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Asendorf

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zwischen 17:15 Uhr und 01:00 Uhr im Ortsgebiet Asendorf in der Straße Hexenberg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Vermutlich wurden die bislang unbekannten Täter bei der Tatausführung vom Bewohner des Hauses gestört. Es ist nach derzeitigem Stand nichts entwendet worden. Sollten Sie im Tatzeitraum oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, melden Sie diese bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Brennender Kleintransporter in Syke

In der Nacht von Samstag von Sonntag wurde gegen 00:50 Uhr am Ristedter Weg in Syke in Höhe des Bahnhofs ein auf dem dortigen Parkstreifen stehender, brennender Kleintransporter gemeldet. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Syke wurde Brand gelöscht, bei dem neben dem Transporter auch ein davor parkender PKW durch das Feuer beschädigt wurde. Da der Transporter nach Angaben des Eigentümers bereits mehrere Stunden am Einsatzort gestanden habe, ist eine Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen. Der Transporter wurde zur weiteren Spurensuche beschlagnahmt. Insgesamt wird der entstandene Schaden seitens der Polizei auf 8.000 Euro geschätzt. Sollten Sie in der Zeit vor der Brandentdeckung im Bereich des Einsatzortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, das im Zusammenhang mit dem brennenden Transporter stehen könnte, so wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Verkehrsunfall bei Heiligenloh mit einer leichtverletzten Person

Ein 55-jähriger Mann aus Twistringen kommt auf der K 102 kurz vor der Ortschaft Heiligenloh in einer Linkskurve mit seinem Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall lediglich leicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entsteht Totalschaden. Die Schadenshöhe wird seitens der Polizei auf 8300 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Pferd in Asendorf/Uepsen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 23:45 Uhr auf der Kreisstraße 15 / Uepser Straße nahe der Ortschaft Uepsen zu einem Verkehrsunfall mit einem Pferd gekommen. Ein 65jähriger Mann aus Siedenburg befährt mit seinem Opel die Uepser Straße in Richtung Asendorf, als plötzlich drei freilaufende Pferde auf die Fahrbahn laufen. Der Mann versucht mit seinem PKW auszuweichend, kollidiert jedoch mit einem der Pferde und gerät anschließend auf ein anliegendes Feld, wo sich der PKW überschlägt. Der Mann wird durch den Unfall nicht verletzt. Das Pferd verendet vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 5000 Euro geschätzt. Die beiden anderen Pferde werden vom Eigentümer eingefangen.

