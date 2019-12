Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht nahe Speicher in Rössing

Hildesheim (ots)

Rössing (al) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt am Sonntagnachmittag 01.12.19 die Straße "An der Zuckerfabrik" von Nordstemmen in Richtung Rössing. Gegen 16:20 Uhr kommt er vermutlich mit seinem blauen Pkw in der Linkskurve vor dem Speicher nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier zerstört er zwei Kurvenleittafeln und einen Leitpfosten, die zum Teil auf der Fahrbahn zum Liegen kommen und entfernt sich unerkannt vom Unfallort. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer schädigt durch überfahren der Hindernisse seinen Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1300 EUR. Wem zur o.g. Zeit ein blaumetallic farbener Pkw mit beschädigter Frontpartie im Nahbereich aufgefallen ist und Angaben zum flüchtigen Verursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

