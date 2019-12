Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

Giesen - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen in der Ostertorstr./ Rathausstr. abgeparkten Opel eines 24-jährigen Gieseners. Es enstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug unerkannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066/9850 zu melden

