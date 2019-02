Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Müllheim: Zwei Wohnungseinbrüche im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Bei zwei Einbrüchen am Mittwochnachmitag/-abend (13.02.2019) in Breisach und Müllheim hielten die Täter Ausschau nach Bargeld und Schmuck. In beiden Fällen stiegen sie gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnhäuser ein. In Breisach wurde in der Schwarzwaldstraße und in Müllheim "Am Eichwald" eingebrochen.

Die Polizei setzt bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung. Achten Sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge! Melden Sie Verdachtsfälle umgehend bei der Polizei (110)!

Sie benötigen Informationen, wie Sie die eigene Wohnung optimal gegen Einbruch schützen können? Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Tel. 0761/2 96 08-25).

