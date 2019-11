Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Söhlde

In Söhlde kam es am Freitag, den 29.11.2019, in der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Hier streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in der Lesser Straße, in Höhe der Hausnummer 3A, geparkten Pkw VW Touran. Am Pkw der 27-jährigen Halterin aus Hannover entstand ein Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von 200,- Euro. Ohne sich um diesen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. Diese sollten sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer - 05063/9010 - melden. (Lö)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell