Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieb erhofft sich große Beute und stiehlt dabei lediglich Attrappen

Hildesheim (ots)

(OH) Im Zeitraum vom 27.11.2019, 18:00 Uhr, bis zum 28.11.2019, 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Spezialitätengeschäft in der Dingworthstraße in Hildesheim. Dabei öffnete der Täter gewaltsam eine Tür und entwendete anschließend aus einer Vitrine vermeintlich hochpreisige Artikel. Was er jedoch offensichtlich nicht gewusst hat: Bei den entwendeten Gegenständen handelte es sich lediglich um täuschend echt aussehende Attrappen. Zeugen, denen in Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

