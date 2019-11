Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle OT Grasdorf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (leh) - In dem Zeitraum vom 26.11.2019, 18:00 Uhr bis 27.11.2019, 11:00 kam es in Holle OT Grasdorf in der Straße Landwehr Höhe Hausnummer 35 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dieser wurde ein rechtmäßig abgestellter brauner PKW vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkversuch oder beim Vorbeifahren touchiert. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Können Sie sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder Fahrer machen, so melden Sie sich bitte bei dem PK Bad Salzdetfurth (05063 / 901-0).

