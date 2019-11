Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "Falsche Polizisten" kamen bei Anrufen nicht zum Ziel

Hildesheim (ots)

Elze: Im Elzer Einzugsbebiet fanden am Mittwoch wieder vielfältig Anrufe von angeblichen Polizisten statt, die versucht haben unter Legenden Geld zu ergaunern. Auf die Betrugsmasche ist bei den Fällen,die der Polizei Elze gemeldet wurden, niemand hereingefallen und betrogen worden. Die Anrufer gaben sich in vielen der Polizei gemeldeten Anrufen als Kriminalpolizist aus und berichteten, dass kürzlich in der Nähe Rumänen festgenommen worden seien, die eine Liste mit 21 Namen dabei gehabt hätten. Auf dieser Liste sei der Name des Angerufenen verzeichnet gewesen. Alle Angerufene schöpften sofort Verdacht und beendeten das Gespräch. Die Polizei Elze lobt das Verhalten und weist nochmals darauf hin, dass niemand am Telefon persönliche Dinge preisgeben soll, wie Vermögenswerte oder persönliche Daten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell