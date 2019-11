Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Kalkar (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 48jähriger Wiesbadener mit seinem schwarzen Mercedes die B67 aus Goch kommend mit Fahrtrichtung Rees. An der Einmündung Rheinstrasse (L 8) bog er nach links ab, ohne den Vorrang des entgegenkommenden Pkw zu beachten. Der entgegenkommende 37jährige Uedemer konnte mit seinem schwarzen LandRover den Zusammenstoß nicht vermeiden. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde die 33jährige Beifahrerin aus Dänemark in dem Mercedes leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

