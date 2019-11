Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Einfamilienhaus

Spelle (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13.30 und 19.45 Uhr, ist es in der Straße Zur Kampelbrücke zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Es wurde eine Fensterscheibe beschädigt und geöffnet. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977-929100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell