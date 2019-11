Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Automatenaufbruch

Haselünne (ots)

In der Zeit vom 11. September bis zum 21. Oktober ist es zu einem versuchten Automatenaufbruch in Haselünne in der Straße Am Grabenland gekommen. Unbekannte Täter versuchten einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, dieses gelang aber nicht. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961-955820 entgegen.

