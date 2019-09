Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliches Duo attackiert 16-jährigen Radfahrer am Bierpohlweg: Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Ein jugendliches Duo hat am Dienstagnachmittag im Bereich des Bierpohlwegs einen 16-jährigen Fahrradfahrer attackiert und ihn aufgefordert, sein Rad herauszugeben. Um den bisher Unbekannten auf die Spur zu kommen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Insbesondere ein älteres Ehepaar sowie zwei Männer und eine Frau mit ihren Hunden werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Der 16-Jährige war nach eigenem Bekunden nach Schulschluss auf dem Heimweg, als er gegen 15.15 Uhr den Spielplatz an der Solferinostraße passierte. Dort bemerkte er eine Gruppe Jugendlicher, von denen einer hinter ihm herlief und dabei rief, dass er sein Rad wolle. Er habe darauf aber nicht reagiert und sei weiter gefahren. Wenig später bemerkte er, dass ihm zwei Jugendliche auf Rädern folgten. Entlang des Bierpohlwegs hätten sie ihn eingeholt und den Weg versperrt, so der 16-Jährige weiter. Dabei habe der Größere der beiden ihn leicht in den Nacken gefasst und der andere ihm Schläge angedroht, falls er ihnen sein Fahrrad nicht überließe. Als ein älteres Ehepaar vorbeigekommen sei, habe er die Situation ausgenutzt und sei davongefahren. Etwas weiter habe er mehrere Personen mit Hunden überholt. Die Jugendlichen seien schließlich an einer Hecke zurückgeblieben.

Zur Beschreibung der Jugendlichen gab der 16-Jährige an, dass der Größere etwa sein Alter habe und eine schwarze Jacke trug. Der andere war circa 1,50 Meter groß, etwa 13 bis 14 Jahre alt und war bekleidet mit einem neongrünen Shirt und einer schwarzen Jacke. Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

