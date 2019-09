Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kommt von der Holsener Straße ab - 24-Jährige leicht verletzt

Hüllhorst (ots)

Eine 24-jährige Frau aus der Gemeinde Hüllhorst ist am frühen Dienstagnachmittag mit ihrem Auto von der Holsener Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zuvor hatte der Pkw mehrere Verkehrszeichen überfahren.

Die junge Frau war mit ihrem Nissan gegen 14.20 Uhr außerhalb der Ortschaft von Holsen kommend in Richtung Ahlsen unterwegs. In Höhe der Einmündung "Zum Tuddental" kam die 24-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw einige Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen hatte, kam das Fahrzeug letztlich in einem Graben vor einem Baum zum Stehen.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer aus Rödinghausen sowie eine Autofahrerin aus Hüllhorst hielten sofort an und halfen der Nissan-Fahrerin aus ihrem Pkw. Eine neben der Polizei alarmierte Rettungswagenbesatzung übernahm die weitere Versorgung der 24-Jährigen und brachte sie ins Krankenhaus nach Lübbecke. Ein Abschleppwagen sorgte später für den Abtransport des erheblich beschädigten Nissan.

