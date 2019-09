Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: GPS-Systeme aus Traktoren gestohlen

Stemwede (ots)

Teure GPS-Technik haben in Unbekannte in der Nacht zu Dienstag erbeutet, als sie auf dem Grundstück eines Lohnunternehmers in Stemwede-Dielingen (Kreis Minden-Lübbecke) drei Traktoren aufbrachen. Eine dazugehörige Antenne sowie ein Fahrzeugschlüssel wurden gleich mit entwendet.

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Beamten zu einem großen landwirtschaftlichen Anwesen am Gräfter Weg gerufen. Hier hatten die Diebe offenbar unbemerkt die Türschlösser von drei Traktoren augenscheinlich aufgebohrt. Die Fahrzeuge standen auf einem Grundstücksteil, das nicht von der Straße aus einsehbar war. Ermittler der Kriminalwache sicherten im Rahmen ihrer Arbeit die Spuren an den Ackerschleppern. Der Wert der Beute beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf rund 15.000 Euro. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass die Technik auf Bestellung gestohlen wurde.

Das Diebe GPS-Systeme aus Landmaschinen stehlen, ist im Kreis Minden-Lübbecke kein Einzelfall. So ereignete sich bereits im Juli dieses Jahres ein gleichgelagerter Diebstahl. Betroffen davon war ein landwirtschaftliches Unternehmen in Rahden-Wehe. Wie seinerzeit berichtet, machten sich die Kriminellen hier gleich an vier Traktoren zu schaffen und entwendeten aus den Fahrerkabinen Geräte samt Monitore sowie die Antennen im Wert von circa 30.000 Euro.

Einen Schutz vor derartigen Diebstählen zu realisieren, ist nach den Erfahrungen der Polizei für die Betroffenen nicht immer leicht. Technische Lösungen könnten da eine Option sein. Wer dies in Betracht zieht, sollte zuvor Kontakt aufnehmen mit dem heimischen Kriminalkommissariat für Prävention, so die Polizei weiter. Deren Experten beraten kostenlos und neutral unter Telefon (0571) 88660.

