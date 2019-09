Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Waldmohr, Großkontrolle der Autobahnpolizei Kaiserslautern

Waldmohr (ots)

Am Wochenende führten Beamte der Polizeiautobahnstationen Kaiserslautern unterstützt von Kräften der Zollfahndung, der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, der Zentralen Verkehrsdienste und der Kriminalpolizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der A6, auf der Raststätte Waldmohr eine mehrstündige Verkehrskontrolle durch. Das besondere Augenmerk der Beamten lag hierbei auf dem Erkennen von Kraftfahrzeugführern, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren und Personen, die sich illegal im Bundesgebiet aufhalten. Während in zwei Fällen Pkw-Fahrern eine Drogenbeeinflussung durch Kokain nachgewiesen wurde, mussten auch zwei Fahrer wegen zu hoher Alkoholwerte ihre Fahrzeuge abstellen. Insgesamt fünf Strafanzeigen wurden wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Betäubungsmittelgesetz und wegen illegalem Aufenthalt erstattet. In fünf weiteren Fällen wurden steuerrechtliche Vergehen durch die Beamten der Zollfahndung nachgewiesen. Hierbei kam es u.a. zur Beschlagnahme von 52.100 Zigaretten die im fünfstelligen Eurobereich nachversteuert wurden. Neben der Einleitung diverser Bußgeldverfahren wurden auch vier Sicherheitsleistungen einbehalten.

