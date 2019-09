Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrugsanzeige online

Lauterecken/Südafrika (ots)

Ein Polizeikommissars-Anwärter der Polizeiinspektion Lauterecken hat am Donnerstag begeistert einen ihm zugeteilten Vorgang bearbeitet. Bei der ihm zugeteilten Online-Anzeige war ein Rückruf in Südafrika notwendig. Über etwa 9000 Kilometer konnte er von dem dort wohnenden deutschen Staatsangehörigen weitere Details zu dessen Betrugsanzeige erfahren. So erhielt der 54 jährige Mann eine zusätzliche Bestätigung, dass seine im Internet bei der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz eingetragene Anzeige bearbeitet wird. Zuvor war ihm bereits eine Eingangsbestätigung per Internet zugegangen. Der 54-Jährige hatte im August eine Übernachtung in einem rheinland-pfälzischen Hotel bezahlt. Aktuell hatte er eine unberechtigte Abbuchung von über 2000 Euro registriert, die im Zusammenhang mit seiner Reise stand. Er sperrte seine Kreditkarte und erstattete Strafanzeige. Mit den am Telefon ergänzend eingeholten Angaben kann nun die zuständige Polizeidienststelle die Ermittlungen fortführen.

