Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190917.4 Lägerdorf: Diverse Objekte mit Farbe verunstaltet

Lägerdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte diverse Häuser in Lägerdorf mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können.

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag trieben die Täter in der Rosenstraße ihr Unwesen. An diversen Gebäuden hinterließen sie Schriftzüge in der Farbe Silber - es handelte sich dabei offensichtlich um den Tag "BOEY". In einigen Fällen ist es den Geschädigten gelungen, die Schmierereien zu entfernen, in anderen jedoch nicht. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

