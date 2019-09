Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190917.2 Itzehoe: Und täglich grüßt das Murmeltier...

Itzehoe (ots)

Nachdem ein 26-Jähriger bereits am Samstag in Itzehoe berauscht auf seinem Motorroller aufgefallen ist, erwischte eine Streife ihn am gestrigen Abend erneut. Die zu erwartende Strafe potenziert sich bei einem Zweitverstoß.

Wieder war es die defekte Beleuchtung, die die Beamten dazu veranlasste, den Itzehoer um 20.10 Uhr in der Obere Dorfstraße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein darauf absolvierter Drogenvortest verlief positiv Amphetamin und Kokain, so dass der Betroffene sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Während den 26-Jährigen wegen des Verstoßes am Samstag 500 Euro Bußgeld erwarten, sind es im aktuellen Fall 1.000 Euro. Es bleibt zu hoffen, dass der massive Griff ins Portemonnaie letztlich doch noch Wirkung zeigt und den Verkehrsteilnehmer von weiterem Fehlverhalten abhält.

Einen 19-jährigen Drogenfahrer erwischten Polizisten nur wenig später in der Emil-von-Behring-Straße. Er war um 20.30 Uhr auf einem Mofa unterwegs, seine Gesichtsfarbe war auffällig blass, die Augen glasig, gerötet und wässrig. Auf Nachfrage räumte der Itzehoer ein, Cannabis konsumiert zu haben. Einen Drogenvortest lehnte er ab, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeug untersagten die Ordnungshüter dem Mann für die nächsten 24 Stunden und fertigten eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Merle Neufeld

