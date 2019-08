Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Pkw-Aufbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Grenzach-Wyhlen, Grenzach

In der Nacht von Freitag, 23.08.2019 auf Samstag 24.08.2019 im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es in der Bärenfelsstraße zu einem versuchten Pkw-Aufbruch.

Die Täterschaft versuchte durch Hebeln an der Fahrertüre in den Innenraum eines Fiat 500 zu gelangen. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Grenzach Tel.: 07624 98900 in Verbindung zu setzen.

Vo / FLZ PPFR

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell