Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen - Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Efringen-Kirchen , 24.08.2019, 21:04 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Abendstunden am Samstag. Nachdem ein betrunkener Autofahrer auf der L137 von Istein kommend in Richtung Efringen-Kirchen auf Höhe des dortigen Sportplatzes überholt wurde, beschleunigte dieser und wollte offensichtlich den Überholenden wieder einholen. Als der überholende Fahrzeugführer ein weiteres Fahrzeug überholen wollte, näherte sich von hinten der betrunkene Autofahrer und kollidierte mit dem Überholenden. Hierbei kam der dritte, unbeteiligte Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Auch der betrunkene, 58-jährige Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dritten Fahrzeug. Beide Personen kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Andere Verkehrsteilnehmer, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem vorherigen Überholmanöver machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 9797-0 in Verbindung zu setzen.

PS, Weil am Rhein, d. 25.08.2019 / FLZ PPFR

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell