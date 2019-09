Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190916.5 Süderhastedt: Aktuell: Brand eines Wohnhauses

Süderhastedt (ots)

Aktuell steht ein Wohnhaus in Süderheistedt in Flammen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind mit den Löscharbeiten beschäftigt, zu Personenschäden ist es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gekommen.

Gegen 11.15 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle die Meldung über ein in Flammen stehendes Gebäude in der Hauptstraße ein. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befanden sich keine Menschen mehr in dem zweistöckigen Haus, in dem sich vermutlich mehrere Wohnungen befinden. Noch immer ist der Brand, der möglicherweise im Bereich des Daches ausbrach, nicht gelöscht - ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte bisher verhindert werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen - Brandermittler befinden sich bereits vor Ort.

Derzeit ist die Hauptstraße noch gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Merle Neufeld

