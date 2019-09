Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190916.4 Itzehoe: Einige Blutproben nach Drogenfahrten

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich einige Verkehrsteilnehmer in Itzehoe ans Steuer gesetzt, trotzdem sie vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatten. Sie alle mussten Blutprobenentnahmen über sich ergehen lassen und werden sich deswegen ordnungsrechtlich verantworten müssen.

Auf eine wenig kooperative Verkehrsteilnehmerin traf eine Streife am Freitag um 17.10 Uhr in der Lindenstraße. Die Beamten hielten sie an, weil der Hauptuntersuchungstermin ihres Audis bereits weit überschritten war. Im Zuge der Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte noch weitere Mängel, die sie der Betroffenen in Form von so genannten Kontrollberichten attestierten und damit eine Behebung einforderten. Die Dame reagierte darauf mit wenig Verständnis und beleidigte die Polizisten. Ihre starken Stimmungsschwankungen ließen den Verdacht auf Drogenkonsum zu, was die 32-Jährige leugnete. Ein letztlich von ihr doch durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten. Unter einem Hagel von Beleidigungen erreichte der Streifenwagen mit der Beschuldigten schließlich die Dienststelle, wo sich das schlechte Verhalten der Frau bis zu einem Widerstand fortsetzte. Letztlich muss sich die im Itzehoer Umland Lebende wegen der Drogenfahrt, der Beleidigung und wegen des Widerstandes verantworten. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen kam sie in ein Krankenhaus, denn sie gab an, sich während des Widerstandes verletzt zu haben. Ebenfalls wegen eines überfälligen Hauptuntersuchungstermins hielt eine Streife am Samstag um 11.30 Uhr im Kamper Weg einen BMW-Fahrer an, der augenscheinlich unter Rauschmitteleinfluss zu stehen schien. Zwar gab der Mann an, zuletzt vor mehr als 20 Jahren Drogen genommen zu haben - der Aussage schenkten die Einsatzkräfte jedoch keinen Glauben. Da es dem 61-Jährigen nicht gelang, einen Drogenvortest zu absolvieren, ordneten die Ordnungshüter eine Blutprobenentnahme an und behielten die Fahrzeugschlüssel ein. Auch um 15.15 Uhr war es ein Fahrzeugmangel, der die Polizei auf einen Golf in der Schäferkoppel aufmerksam werden ließ. Bei dem Wagen war ein Abblendlicht defekt, weshalb die Beamten den VW stoppten. Auffälligkeiten der Augen des 20-jährigen Fahrers und die Pupillenreaktion erweckten bei den Einsatzkräften den Verdacht, dass ihr Gegenüber unter Rauschmitteleinfluss stand - ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass sich der Betroffene einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Am Samstag um 22.50 Uhr entschloss sich eine Streife in der Hindenburgstraße, einen Motorroller samt Fahrer zu kontrollieren, weil das Rücklicht des Zweirades nicht funktionierte. Auch der 26-jjährige Fahrer stand sichtbar unter Rauschmitteleinfluss, ein Test reagierte positiv auf Amphetamine und Kokain. Dem Zweiradfahrer untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, ordneten eine Blutprobenentnahme an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell