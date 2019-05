Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Lärmbelästigungen in der Innenstadt

Hannover (ots)

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover haben am vergangenen Samstag, 18.05.2019, im Bereich der hannoverschen City "Autoposer" kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Die Beamten hatten am späten Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, mit den Kontrollen begonnen und dabei den Fokus auf die Bekämpfung der Lärmbelästigung gelegt. Von den kontrollierten elf Fahrzeugen fielen sieben wegen vermeidbaren Lärms auf. Bei sieben Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis wegen nicht genehmigter Bauartveränderungen, insbesondere bei zwei Autos wurden die Abgasanlagen manipuliert. Die Manipulationen führten zur erheblichen Verschlechterungen der Geräuschemissionen. Einsatzkräfte stellten bei einem der Fahrzeuge die Zulassungsbescheinigung sowie die Kennzeichen des Autos sicher, da der Pkw bereits eine Woche zuvor mit erloschener Betriebserlaubnis aufgefallen war.

Im Weiteren leiteten die Beamten drei Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Geschwindigkeitsverstößen (höchste Geschwindigkeit innerorts - 28 km/h) ein.

Darüber hinaus ermitteln die Einsatzkräfte nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens. Ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer beschleunigte seinen geliehenen, 450 PS-starken Ford Mustang derart stark, dass sein Fahrzeugheck im Tunnel der Lister Meile leicht ausbrach. Kurz darauf wiederholte er den Beschleunigungsvorgang nochmals auf der Fernroder Straße. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt.

Die Polizei Hannover wird auch zukünftig weitere Kontrollen in der hannoverschen Innenstadt durchführen, um gegen die Lärmbelästigung der "Autoposer" vorzugehen. /has, now

