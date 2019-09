Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag beschädigte ein unbekannter Täter auf einem Firmenparkplatz in der Bezirksamtsstraße einen geparkten PKW. An dem grauen VW Tiguan mit ROK-Kennzeichen wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite über eine Länge von 63 cm mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

