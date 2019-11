Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruchsversuch in Sport- und Freizeithalle

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es in Nordhorn in der Charlottenstraße zu einem Einbruchsversuch in eine Sport- und Freizeithalle gekommen. Unbekannte Täter beschädigten einen Zaun und gelangten auf das Firmengelände. Es wurde eine Tür zu einem Gerätehaus aufgehebelt. Die Täter entfernten sich vom Tatort, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-3090 entgegen.

