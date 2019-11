Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfall im Baustellenbereich

Geeste (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es gegen 16:30 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Geeste und Twist war ein 48-jähriger Mann mit seiner fabrikneuen Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kam in der Berme zum Stehen. Die Maschine musste durch ein Bergungsunternehmen aus dem Seitenraum gezogen werden. Die Autobahn wurde währenddessen durch die Autobahnmeisterei in beide Richtungen voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

