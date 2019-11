Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht Hümmlinger Weg

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:30 Uhr in Papenburg auf dem Hümmlinger Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Kastenwagen mit blauer oder grüner Werbeaufschrift war auf dem Hümmlinger Weg in Richtung Gasthauskanal unterwegs. An der Kreuzung mit der Johannesstraße missachtete der männliche Fahrzeugführer die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallbeteiligte mit dem Kastenwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 entgegen.

