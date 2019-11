Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Räuberischer Diebstahl eine PKW

Haren (ots)

Am Dienstag ist es in den frühen Morgenstunden zu einem räuberischen Diebstahl eines Dodge Ram in der Eichenallee in Haren gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendet den in der Hofeinfahrt abgestellten PKW. Durch die Motorgeräusche auf dem Hof wird eine Anwohnerin aufmerksam und versucht, den Diebstahl noch zu verhindern. Hierbei wird die Anwohnerin leicht im Gesicht verletzt. Der Täter kann sich unerkannt vom Tatort entfernen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Dodge Ram mit dem Kennzeichen EL-HK 818. Auf der Seite ist ein Werbeschriftzug der Reithalle Kamphuis aufgebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932-72100 entgegen.

