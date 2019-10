Polizeidirektion Hannover

POL-H: Raub einer Geldbörse in der Nähe der Haltestelle Glocksee - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen, 11.10.2019, zwischen 6:00 Uhr und 07:00 Uhr, haben zwei unbekannte Männer einem 35-jährigen Hannoveraner an der Braunstraße (Calenberger Neustadt) dessen Geldbörse geraubt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die beiden Unbekannten das spätere Opfer in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Glocksee auf eine Zigarette angesprochen. Nachdem der 35-Jährige die Herausgabe aufgrund fehlender Zigaretten ablehnte, griff ein Täter ihn am Arm und hielt ihn fest. Sein Komplize riss die Geldbörse aus der Hosentasche des Opfers, sodass diese entzweit wurde. Das Räuberduo flüchtete anschließend mit ihrer Beute (Bargeld) in Richtung Braunstraße. Der Hannoveraner begab sich anschließend zu Bekannten und rief von dort die Polizei.

Das Opfer konnte nur einen Täter beschreiben. Er ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise zur Tat nehmen die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion West unter der Rufnummer 0511 109-3920 entgegen. /has, pu

