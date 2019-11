Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Diebe entwenden 2000 Ltr. Bier bei Getränkehandel

Herzlake (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es in Herzlake in der Straße Am Brink zu einem Diebstahl bei dem dortigen Getränkehändler gekommen. Die Täter überwanden zunächst den Zaun zum Firmengelände und entwendeten hier 40 Bierfässer a 50 Liter. Die Fässer wurden auf einer angrenzenden Ackerfläche auf ein Fahrzeug verladen und abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961-955820 entgegen.

