Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Büroraum

Haren (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in Haren in der Nordstraße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten hierdurch in einen Büroraum. Dieser wurde durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932-72100 entgegen.

