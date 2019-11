Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kino

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in Lingen im Willy-Brandt-Ring zu einem Einbruch in das dortige Kino. Es wurde eine Scheibe eingeschlagen und anschließend wurden mehrere Räume durchsucht. Es wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591-87215 entgegen.

