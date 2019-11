Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Dieseldiebstahl aus Arbeitsmaschine

Surwold (ots)

Zwischen Dienstag, dem 29. Oktober und Montag dieser Woche ist es in Surwold in der Industriestraße zu einem Dieseldiebstahl gekommen. Unbekannte Täter betraten das Firmengelände und zapften hier aus einer Arbeitsmaschine circa 250l Diesel ab. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 entgegen.

