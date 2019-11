Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spiegel touchiert und vom Unfallort entfernt

Hildesheim (ots)

Algermissen (sf). Bereits im Zeitraum vom 25.10.2019 bis zum 01.11.2019 kam es im Bereich der Marktstraße in Algermissen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte der bisher noch unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkten Skoda Fabia. Es entstand Sachschaden an der Außenspiegeleinfassung in Höhe von circa 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

