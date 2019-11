POL-HI: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Hoheneggelsen

Polizeiinspektion Hildesheim

Bad Salzdetfurth (leh) - In der Nacht vom 01.11.2019 auf den 02.11.2019 kam es in dem Zeitraum von 01:50 Uhr bis 03:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Brillenstudio Goldbeck in Hoheneggelsen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte mit einem Kanalgitter die Zugangstür so zu beschädigen, dass er Zutritt zu den Verkaufsräumen erlangen könnte. Dies missglückte ihm jedoch. Aufgrund der Örtlichkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er durch vorbeifahrende Fahrzeuge oder andere Personen gestört wurde und von seinem Vorhaben abließ. Wenn Sie zu dem geschilderten Sachverhalt sachdienliche Erkenntnisse haben, so melden Sie sich bitte bei dem PK Bad Salzdetfurth unter folgender Rufnummer: 05063 - 9010.

