Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Geschwindigkeitsüberwachung an einer Kindertagesstätte

Emsdetten (ots)

Nach Hinweisen auf massive Geschwindigkeitsübertretungen im Bereich der Kindertagesstätte Hummertsbach an der Rheiner Straße in Emsdetten wurden durch den Verkehrsdienst an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Obwohl nur jeder 16. an dieser besonders schutzwürdigen Stelle die erlaubten 30 km/h überschritt, zeigte die Bilanz doch insgesamt 169 Verstöße. Davon lagen 37 im Bereich eines Bußgeldes von 60 Euro aufwärts, vier Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot von einem Monat droht. Am schnellsten war eine Frau unterwegs, die mit einer Geschwindigkeit von 74 km/h fuhr. In diesem Fall drohen ihr ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Monat Fahrverbot! Die Polizei wird an den unterschiedlichsten Stellen im Kreis Steinfurt immer wieder Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Achten Sie auf die gefahrene Geschwindigkeit und halten Sie sich an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten!

