Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Diebstahl aus Wohnhaus

Twist (ots)

Am Dienstag, den 01. November ist es gegen 16:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße Am Kanal gekommen. Ein unbekannter Täter betritt durch die nicht abgeschlossene Eingangstür das Wohnhaus und entwendet aus einem Zimmer ein Tablet-PC. Der Täter wird beim Verlassen des Hauses noch von einem Bewohner bemerkt. Dieser beschreibt den Täter als jungen Mann mit dunklen Haaren und einer Größe von 170 - 175 cm. Bekleidet war die Person mit einer hellen Jeans, schwarzen Schuhen und einer weißen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931-9490 entgegen.

