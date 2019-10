Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrzeugzubehör gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße Im Markgrund, geriet zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ein blauer Audi A6 Avant ins Visier unbekannter Täter. Der Kombi stand vor einem Wohnhaus in einem Carport, als der oder die Täter sich daran zu schaffen machten und das Multifunktionslenkrad, ein Navigationsgerät und eine Aktentasche entwendeten. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

