POL-OS: Bramsche: Einbruch in Kiosk

Bramsche (ots)

Ein Kiosk in der Straße Brückenort war in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter zerstörten die Scheibe der Eingangstür, stiegen in den Verkaufsraum ein und nahmen von dort eine größere Menge Zigaretten mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461-915300.

