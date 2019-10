Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - BMW aufgebrochen und Airbag gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße Am Haunhorst geriet zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein schwarzer BMW 320i ins Visier unbekannter Täter. Der oder die Täter schlugen zwischen 18 Uhr (Sonntag) und 07.10 Uhr (Montag) eine Scheibe an dem Auto ein, bauten den Airbag aus dem Lenkrad aus und entwendeten diesen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

