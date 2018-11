POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Waldbrunn: Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen

In ein Krankenhaus musste ein 57-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, kurz vor 8 Uhr, auf der Landstraße zwischen Oberdielbach und Strümpfelbrunn eingeliefert werden. Zeugen hatten ein Fahrzeug gemeldet, welches neben der Fahrbahn in einem Feld auf der Beifahrerseite lag. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit seinem Chrysler ins Schleudern geraten war. Am Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Dabei wurde der 57-Jährige verletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Buchen: Farbschmierer unterwegs

Hohen Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person in der Abt-Bessel-Straße in Buchen. Die Person beschmierte im Zeitraum zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmorgen, 8.15 Uhr, nicht nur ein Gebäude mit roter Farbe, sondern auch drei dort abgestellte Fahrzeuge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Radfahrerin nach Kollision mit Bus verletzt

Nachdem er einem Fußgänger am Fußgängerüberweg beim Kreisverkehr Bödigheimer Straße / Amtsstraße das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht hat, fuhr ein Busfahrer am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug an. Dabei übersah er offenbar eine 14-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Mountainbike zügig auf den Überweg fuhr. Das Mädchen wurde von dem Bus erfasst und kam zu Fall. Es wurde verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden, welche es jedoch am gleichen Tag bereits wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

