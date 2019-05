Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Straße Molenseten

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in der Straße Molenseten zu einer Unfallflucht. Ein unweit der Düstruper Straße auf dem Parkstreifen abgestellter silberfarbener VW Bulli wurde von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher fuhr nach dem Vorfall weg und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

