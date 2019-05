Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannte entfernen Gehwegplatte

Georgsmarienhütte (ots)

In der Klöcknerstraße, in Höhe der Hausnummer 6, entfernten Unbekannte eine Platte aus dem Gehweg. Ein Radfahrer befuhr die betroffene Stelle am Montagmittag (12.45 Uhr) und stürzte. Der 54-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei in Georgsmarienhütte ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

